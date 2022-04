Schianto nella notte a Ponticelli, 5 ragazzi in ospedale: uno è grave

Un ragazzo di 20 anni, a seguito di un incidente avvenuto in via Pacilio a Ponticelli, è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare. Il giovane viaggiava in una Citroen C3 e, al momento dell’impatto, si trovava insieme a 2 coetanei ed altri due 17enni. Ancora non sono chiare le dinamiche dello schianto, su cui indaga la Polizia Municipale.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte. Alla guida della vettura c’era uno dei 20enni: per motivi ancora da accertare, quest’ultimo avrebbe perso il controllo dell’auto per poi finire sullo spartitraffico. Dopo l’impatto, e probabilmente a seguito di una violenta sterzata, la Citroen si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i ragazzi a bordo della vettura.

Il più grave tra i feriti è il 20enne, che si trovava sul sedile anteriore passeggero. Il giovane è finito in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sulla ricostruzione lavorano gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Stradale (guidata dal capitano Antonio Muriano). A riportare la notizia è Fanpage. Il conducente della vettura sottoposto al test per verificare se il giovane avesse assunto alcolico o sostanze stupefacenti.