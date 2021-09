Lutto nel mondo musicale napoletano. È scomparso Franco Fedele, patron della storica etichetta discografica de La Canzonetta. Fedele aveva 86 anni, era ricoverato al Cardarelli per un tumore contro cui lottava da un anno. Era prossimo alle dimissioni ma è stato colto da infarto.

La casa editrice La Canzonetta fu fondata nel 1901 dal poeta Francesco Feola (Napoli, 24 dicembre 1871 – 4 luglio 1945), impiegato nelle Ferrovie dello Stato che, fin da piccolo, ha avuto la passione per la musica ed il bel canto napoletano e, nonostante l’impiego alle Ferrovie che gli assicura una certa serenità economica, tenta subito la strada dell’autore.

Nel 1978, per opera degli amministratori Franco Fedele e Salvatore Marotta, La Canzonetta diventò anche etichetta discografica. Si realizzò, infatti, in seno alla storica editoria la Sintesi 3000 (anche Blue Angel e La Canzonetta Record), etichetta che produce i primi dischi per Mario Da Vinci, Miranda Martino, Sal Da Vinci, Nuova Generazione, Enzo Jannace, Franco Ricci, Caterina De Santis, Ciak, Life, Chez Maxime, Panoramics, Petruska, Spleen Fix, Francesca Simoni e altri.