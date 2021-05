Movida di Napoli in lutto, noto pr trovato morto nella sua abitazione

Una vera e propria tragedia quella che ha sconvolto il mondo della movida di Napoli. Un noto PR ha perso la vita in circostanze ancora da verificare. L’uomo, che aveva più di cinquant’anni, era un professionista apprezzato di giorno ed animatore del by night chic la sera. Su Facebook, qualche giorno fa, il PR – trovato privo di vita nella sua abitazione – aveva scritto un post che lasciava presagire un momento difficile.

Il post su Facebook

«Ho trascorso una vita bella aiutando tute le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me – ha scritto – spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono….anzi sono solo un fesso….».

Intanto, sul profilo social dell’uomo, sono già tantissimi i commenti di dolore dopo l’apprensione della drammatica notizia.