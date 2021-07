‘Napoli, sfumature d’azzurro': successo per la prima presentazione del libro di Iodice e Morgera

Prime copie esaurite e libro in ristampa. E’ un luglio di grande successo per ‘Napoli, sfumature d’azzurro. Beffe e belle partite, vittorie e sconfitte. Tutte le sfide nazionali ed europee dal 1909 a oggi’, il libro scritto da Francesco Iodice e Davide Morgera (prefazione Mimmo Carratelli). Una passione sfrenata e un’attenta documentazione guidano gli autori nel loro viaggio tra i ricordi. Il racconto di coppe, trofei, tornei e campionati in Italia e all’estero. A pochi giorni dall’uscita, il libro (con prefazione del decano dei giornalisti napoletani Mimmo Carratelli) è andato a ruba facendo praticamente sold out. Ne stanno parlando anche radio, tv e giornali.

La prima presentazione ufficiale

La prima presentazione ufficiale, a cui seguiranno anche altre da settembre in poi, c’è stata nella sala multimediale della redazione di InterNapoli.it-AbbìAbbè a Giugliano in via San Francesco a Patria. L’incontro, moderato dalla giornalista Raffaella Iuliano, ha visto la partecipazione di grandi glorie del calcio partenopeo come Rosario Rivellino (vincitore di due Coppe Italia e del torneo di Viareggio) e l’astrologo Riccardo Sorrentino.

È stata una serata ricca di emozioni, tante le persone presenti in sala che hanno assistito ai racconti di Rivellino dei vari aneddoti e storie divertenti perse dal tempo a noi sconosciute. Riccardo Sorrentino, astrologo, ha invece reso la serata divertente con le sue letture stellari leggendo anche una splendida lettera riguardo le molte date di nascita del Napoli.

La giornalista Raffaella Iuliano ha introdotto i due scrittori e si è complimentata con Iodice e Morgera per il grande lavoro di ricostruzione svolto. “Quanti di voi conoscono la Coppa Salsi, la Coppa Pirandello e la Coppa Lipton? E sapete che il Napoli ha un antenato che risale addirittura al 1904? A volte accade che l’argomento di conversazione sia talmente gradito e coinvolgente da non calcolare il passare del tempo, e così la presentazione di un libro si trasforma in una chiacchierata tra amici.

È stato un piacere per me moderare la presentazione del volume “Napoli sfumature di azzurro”, scritto a quattro mani da Davide Morgera e Iodice Francesco e commentato da Rosario Rivellino e Riccardo Sorrentino.

I due autori, con un lavoro certosino e appassionato, sono riusciti a ricostruire nei minimi dettagli le vicende sportive del Napoli, inserendo anche le competizioni meno conosciute, che rischiavano di precipitare nell’oblio.

Un libro che tutti dovrebbero avere, per ricordare, conoscere e tutelare la storia”.