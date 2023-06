Riapre via Montagna Spaccata, sbloccato il traffico a Pianura

PUBBLICITÀ

Nelle ultime ore tanti automobilisti si sono lamentati della chiusura di via Montagna Spaccata, poiché ha creato ingorghi e indotto a diverse deviazioni. Il viatico è stato già riaperto prima delle ore 13 così come annunciato dal consigliere municipale Andrea Saggiorno: “Ultimate le attività di messa in sicurezza è stata regolarmente riaperta Via Montagna Spaccata al traffico veicolare“.

La chiusura di via Montagna Spaccata è stata necessaria dopo la caduta di calcinacci dal ponte della Circumflegrea. Dunque è stato interdetto, in prossimità dello stesso, il traffico veicolare lungo Via Montagna Spaccata per consentire all’EAV di procedere con le opportune attività di verifica e le conseguenti operazioni messa in sicurezza.