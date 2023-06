Reddito di Cittadinanza, a luglio ci sarà l’ultimo accredito per alcuni beneficiari

PUBBLICITÀ

La graduale eliminazione del Reddito di Cittadinanza è un fatto ampiamente riconosciuto.

Lo ha stabilito il governo nel Decreto Lavoro recentemente approvato, che specifica che la misura di sostegno per le persone occupabili e di età compresa tra i 18 ei 59 anni scadrà presto. Ciò significa che la RDC sarà presto un ricordo del passato.

Come stabilito dalla legge di bilancio, l’erogazione del reddito per i soggetti percepiti da gennaio terminerà a luglio, con la distribuzione dell’ultima rata.

Sono invece esonerati dal termine di sette mesi coloro che sono stati accolti dai servizi sociali per inabilità al lavoro, nonché le famiglie con minori, le persone con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni. Ciò significa che continueranno a percepire reddito fino al 31 dicembre 2023.

Reddito di cittadinanza: luglio è l’ultimo mese di erogazione per molti

Anche se quella data servirà a sancire la conclusione del Reddito di cittadinanza, in molti dovranno adeguarsi ai cambiamenti per il prossimo anno con l’attuazione dell’assegno di inclusione.

Questo sussidio, simile a quello auspicato dal Movimento 5 Stelle, avrà criteri di ammissibilità e importi differenti.

Ripensando al mese di luglio, molti italiani dovranno prendere nota di questa data perché da agosto in poi tutto cambierà, e da settembre scatterà il “supporto per la formazione e il lavoro”.

Attualmente, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha stabilito che circa il 22,9% degli attuali beneficiari – circa mezzo milione di individui – perderà la misura di sostegno.

Questa perdita rappresenta un rischio reale per coloro che potrebbero trovarsi in difficoltà economiche. Di conseguenza, è stato attuato un aiuto “cuscinetto” per mitigare questa preoccupazione.