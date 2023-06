Il ginocchio fa crack durante il concerto, Clementino finisce in ospedale

PUBBLICITÀ

Infortunio per Clementino dopo il concerto di Piedimone Matese. A darne notizia è lo stesso cantante sui social: “Una notizia bella ed una brutta.

La bella è che abbiamo spaccato tutto nello stadio di Piedimonte Matese, grazie ragazzi serata fantastica.

La brutta è che il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero “crack” , sto andando a fare gli accertamenti vi farò sapere a breve.

Intanto ringrazio lo staff medico della Matesina, grazie Dottore e Infermieri”.

La festa a Piedimonte Matese.

Una serata di grande musica quella di ieri sera allo stadio Ferrante di Piedimonte Matese con l’arrivo di Clementino il rapper fra i piu’ amati dal pubblico grazie anche alla continua visibilità televisiva oltre che alla sua bravura e simpatia. Stadio colmo di fans dunque che hanno applaudito dall’inizio alla fine il cantante napoletano. Ma con un artista del suo spessore, il successo era annunciato. La grande sorpresa, che in molti ci hanno segnalato è stata l’impeccabile organizzazione soprattutto in termini di sicurezza che ha contraddistinto questa serata, in questo caso, il comune di Piedimonte Matese, insieme al Napoli club, anche perché l’appuntamento, rientrava nei festaggiamenti del Napoli calcio per lo scudetto che si è appena cucito sulla maglia. Una città, che ha dimostrato con l’organizzazione di ieri sera, di poter ospitare senza problemi eventi piu’ importanti.E per la città è certamente una vittoria