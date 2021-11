“Non mi stavo affogando, ho sputato la gomma perché…”, parla Salvatore: il bimbo di Napoli-Lazio è già una star del web

Tra le immagini che arrivano dallo stadio Maradona nella serata di Napoli-Lazio ce n’è una che sicuramente avrà strappato più di un sorriso ai tifosi azzurri e non solo. E’ il minuto 85: Fabian Ruiz riceve palla da Di Lorenzo, alza la testa e con un sinistro chirurgico batte ancora una volta Reina, fissando il risultato sul 4-0. Un gol splendido, ma a catturare l’attenzione non è tanto il gesto tecnico del numero 8, bensì un siparietto che ha visto protagonista un ragazzino sugli spalti. Il giovane tifoso infatti, nell’esultare, rischia di affogarsi con il chewing gum che aveva in bocca. “Rischia”, per l’appunto, perché con invidiabile prontezza riesce a sputarlo in tempo.

L’invito di Peppe Iodice

La scena è stata ripresa dalle telecamere di DAZN, facendo diventare il piccolo tifoso una vera e propria star del web. Sui social si sprecano in queste ore i meme su di lui, con l’inattesa popolarità che l’ha portato anche ad essere invitato in tv. Questa sera infatti sarà ospite di Peppe Iodice a Canale 21. “Un Napoli da impazzire….che ti fa venire il nodo in gola. Bimbo bello di zio…pure io me stavo agliuttenn a gomma ai goal di Dries e Fabian….Domani sera se vieni al PeppyNight ‘o zí Pepp te ne regala 10 pacchetti (scrivimi in privato)”, è il post scritto su Facebook dal conduttore napoletano.

Le parole a Radio Marte

Il 13enne Salvatore ha parlato nel corso de La Radiazza a Radio Marte: “Non era la prima volta che andavo allo stadio, ieri è stato emozionante”. Il giovane ha raccontato quanto è successo: “Mentre masticavo questa gomma, l’ho sputata perchè aveva perso il sapore non perchè mi stavo affogando come si è detto in giro.

I video pubblicati su TikTok: “Andrò in tv per aver sputato una gomma”

Il giovane tifoso ha visto anche crescere la prorpia popolarità su TikTok, dove è conosciuto con il nome di _dj_astro. Gli ultimi video pubblicati hanno infatti raggiunto le migliaia di visualizzazioni.