Non reggono le accuse contro i Moccia: Antonio assolto anche in appello

Neanche dieci anni per l’appello e quattro collaboratori di giustizia sono bastati per rovesciare il verdetto di primo grado. E così il processo d’appello presso la Corte d’Appello di Napoli (III sezione, presidente Di Girolamo) si è concluso con l’assoluzione per Antonio Moccia e suo fratello Bruno Gerardo Moccia indicati come capi e promotori del gruppo di Afragola, gruppo che tra il 2002 e il 2004 secondo la Procura avrebbe compiuto alcune estorsioni, usura e esercizio abusivo del credito.

Fondamentale il ruolo svolto dai difensori dei due imputati, per Antonio Moccia l’avvocato Nicola Quatrano mentre per Bruno Gerardo Moccia gli avvocati Claudio Davino e Antonietta Genovino. I legali sono riusciti a smontare le accuse per i loro assistiti, nonostante, le numerose dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che in questi anni hanno a lungo parlato degli affari dei Moccia.

LE ALTRE ASSOLUZIONI

Tra le altre assoluzioni vi sono quella di Michele Iorio (difeso da Claudio Davino), Domenico Auriemma, Luigi Cappiello, Vincenzo D’Ambrosio, Massimo Gazzerro, Cristina Girasole, Pasquale Puzio e Salvatore Puzio. Nel collegio difensivo gli avvocati Marcella Cuomo, Nicola Saetta e Vincenzo De Rosa. Con la sentenza di primo grado tutti gli imputati furono assolti dall’accusa di associazione camorristica. Il pg fece appello sia riguardo l’associazione sia riguardo l’aggravante camorristica inerente alcuni episodi estorsivi.

Il processo d’appello, apertosi dopo anni e con una rinnovazione dibattimentale, ha portato ad una nuova assoluzione con i giudici d’appello che hanno deciso di dichiarare prescritti i reati per i quali pendeva la condanna non accogliendo dunque l’appello del pm sulla sussistenza dell’aggravante e non accogliendo anche l’altro appello inerente l’associazione, risultato di notevole rilievo soprattutto per Antonio e Bruno Gerardo Moccia.