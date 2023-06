“Non sapevo di essere incinta”: si siede sul wc perché ha mal di pancia e partorisce, choc a Scampia

Una storia ai limiti della realtà quella raccontata dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate sui suoi canali social. Nel primo pomeriggio la Postazione del 118 “Annunziata” riceve una segnalazione da Scampia. Una giovane donna, ignara di essere incinta, sta avendo un parto pre termine. Il tempo per intervenire e poco, così, nel giro di un quarto d’ora, l’equipaggio giunge sul posto per prestare assistenza. La scena che si trovano davanti è degna del più particolare episodio del format ‘Non sapevo di essere incinta’.

La ragazza è seduta sul wc, al cui interno c’è la bambina che ha appena partorito da sola. I sanitari soccorrono istantaneamente la madre e la piccola che, al di là di ogni aspettativa, è ancora viva. Clampano e tagliano il cordone ombelicale, mentre allertano lo STEN, il Servizio di trasporto emergenza neonatale. La bimba viene presa in carico da quest’ultimo, la madre trasportata al Cardarelli.

Sia la donna che la neonata – del peso di appena 1.7kg – stanno bene.

Alle 14.47 la postazione 118 viene allertata per “aborto in giovane donna ignara della gravidanza” in Via Bacone a Scampia.

alle 15.04 , dopo 16 minuti primi, l’equipaggio giunge sul posto e trova la donna seduta sul wc ed il bambino dentro quest’ultimo. Il personale 118 assiste immediatamente il neonato che fortunatamente RESPIRA. Viene clampato e tagliato il cordone ombelicale dal medico 118.