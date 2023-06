La promessa di Garcia ai tifosi del Napoli: “Darò il massimo per farvi gioire”

Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia, nel corso di un’intervista video pubblicata sul canale Youtube della società azzurra, girato subito dopo la presentazione ufficiale, ha parlato delle sue prime sensazioni e fatto una promessa ai tifosi. “So che la tifoseria del Napoli può incidere tanto mettendo pressione agli avversari e caricando i propri giocatori – dice -. Non vedo l’ora di fare la prima partita in casa“.

Il Napoli ha svelato le parole del tecnico francese: “Ho buone sensazioni, ho ricevuto un’accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Appena sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni dello scudetto e devo dire che è stata una bellissima cosa. Si vede che qui si parla, si mangia e si vive di calcio ed è una cosa che mi piace tanto“. Garcia ama la musica, per lui il Napoli è una melodia “gioiosa, che fa venir voglia di ballare e fare gol”.

L’ex Lione non conosce ancora il napoletano e si ripromette di visitare la città: “Lo avrei fatto ma non avrei mai pensato di farlo da allenatore del Napoli. Quando avrò tempo visiterò anche la Campania, per ora conosco Pompei e la Costiera Amalfitana che è pazzesca”. Infine un appello ai tifosi: “Darò il massimo per continuare a vedere i tifosi gioiosi”.