Non solo pettini e forbici ma anche mitra e pistole: coppia di parrucchieri arrestata a Pomigliano d’Arco

Arsenale dal parrucchiere, sequestro e 2 arresti dei Carabinieri

Non solo pettini, forbici e prodotti per la cura dei capelli in un parrucchere di Pomigliano D’Arco. I carabinieri della sezione operativa hanno trovato anche altro. Armi, di quelle per uccidere. Accade in Via Fratelli Bandiera e due persone sono finite in manette per detenzione illegale di armi. Nel retrobottega una mitragliatrice MAB con caricatore e un proiettile 9×21, un fucile cal 12 a canne mozze con matricola abrasa completo di 3 colpi e una revolver Smith & Wesson cal. 38 con un proiettile nel tamburo. Quest’ultima provento di un furto commesso a Milano nel ’98.

Arrestati Carmine B. 41 anni, e Melania R., 31enne. Il 41enne è stato ristretto nel carcere di Poggioreale, la donna è stata sottoposta ai domiciliari. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue o intimidazione.