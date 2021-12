GF Vip, nuovi concorrenti pronti a entrare in casa: spunta un nome clamoroso

Al Grande Fratello Vip sono previsti ingressi di nuovi concorrenti. Con lo spostamento in avanti della data della finale, nel reality condotto da Alfonso Signorini sono attesi nuovi reclusi, fra cui ci potrebbe essere anche Delia Duran, moglie dello squalificato Alex Belli.

GF Vip, in arrivo nuovi concorrenti

Al Grande Fratello Vip un via vai di concorrenti. Nelle ultime puntata sono entrate in casa Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù, e col nuovo anno sono previsti nuovi ingressi. Il primo concorrente a entrare dall’ormai mitica porta rossa dovrebbe essere l’annunciatissimo Kabir Bedi, già naufrago dell’Isola dei Famosi.

Un’altra reclusa potrebbe essere, secondo quanto fatto capire da Gabriele Parpiglia a “Casa Chi”, una donna che ultimamente è stata “involontariamente” protagonista del reality, cioè Delia Duran, moglie di Alex Belli, evidentemente futura avversaria in casa di Soleil Sorge. Previsto un terzo ingresso che, come svelato sempre da Parpiglia, potrebbe essere pescato proprio fra gli ex concorrenti del reality.