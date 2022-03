Oligarchi russi, sequestri in tutta Italia: sigilli a maxy-yacht e ville in Sardegna

Mega Yacht, jet privati e ville di lusso per un totale di 140 milioni di euro di beni. Sono iniziati il 5 marzo i blitz della Guardia di Finanza per eseguire i sequestri nei confronti degli oligarchi russi finiti nelle black list dell’Unione Europea. Le autorità europee hanno imposto il congelamento dei beni dei super ricchi di nazionalità russa come sanzione internazionale contro Mosca per l’invasione in Ucraina. Nel mirino della guardia di finanza italiana sono finite in tutto680 persone, di cui 25 sono “super ricchi”. Tra questi Alexey Mordashov, più volte avvistato in Costa Smeralda con la propria nave da 146 metri. Oppure Igor Sechin, alla guida del colosso statale del petrolio Rosneft, con la sua nave da 88 metri.

Tutti i sequestri milionari, da Sanremo alla Sardegna

Il primo sequestro da record è stato eseguito al porto di Imperia, dove era ormeggiato il mega yacht “Lady M Yacht”, l’imbarcazione dell’oligarca russo Alexandrovits Mordaschov dal valore di 65 milioni di euro. Il blitz è stato eseguito dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria coordinata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia e del Reparto Operativo Aeronavale di Genova. La finanza è entrata in azione anche nel porto di Sanremo, dove le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro lo Yacht Lena dal valore di 50 milioni di euro di proprietà di Gennady Nikolayevich Timchenko. Le operazioni sono proseguite ad Arzachena, in Sardegna dove le fiemme gialle hanno posto i sigilli a una villa sul golfo del Pevero del valore di circa 17 milioni di euro di proprietà di Alisher Usmanov. A Como le autorità hanno sequestrato beni immobili per circa 8 milioni di euro all’oligarca Vladimir Roudolfovitch Soloviev. Infine, in provincia di Lucca i provvedimenti hanno colpito Oleg Savchenko a cui è stata “congelata” una Villa seicentesca, del valore di tre milioni di euro.