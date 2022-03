«Ha un esercito proprio», le rivelazioni del genero del boss sul ras Rullo

Un pezzo da novanta del sodalizio. Uno che dispone di un esercito proprio. C’è anche questa rivelazioni nei primi due verbali formalizzati da Luca Esposito, genero del boss Patrizio Bosti (leggi qui l’articolo). Esposito ha iniziato a parlare con i magistrati raccontando della struttura verticistica dell’Alleanza di Secondigliano e dei ruoli degli affiliati di punta. Tra questi proprio Nicola Rullo che, secondo Esposito:«Alcuni uomini di Nicola Rullo non erano stati ‘battezzat’ da Edoardo e Patrizio. E dunque non apprezzavano che Rullo avesse un esercito tutto suo». Sulla struttura Esposito dice:««L’Alleanza e come fosse Cosa Nostra. Ci sono i vertici, ma anche altri uomini sottoposti ai vertici che hanno altri arruolati che pagano direttamente». Poi sulla leadership attuale:«Comanda Anna Aieta, moglie di Ciccio Mallardo, è lei la vera criminale».

L’articolo precedente: le rivelazioni di Esposito su Patrizio e Ettore Bosti

’Alleanza di Secondigliano vista da dentro. Come mai prima. Assumono un’importanza investigativa di assoluto rilievo i verbali rilasciati da Luca Esposito, genero del boss Patrizio Bosti, una delle colonne portanti dell’Alleanza di Secondigliano. Le sue dichiarazioni sono state depositate agli atti dei procedimenti che coinvolgono Esposito: l’inchiesta sulla corruzione per il vaccino falso per poter ottenere il green pass, dove il Riesame qualche settimana fa ha confermato la custodia in carcere escludendo l’aggravante mafiosa, e il processo dove l’uomo è imputato di associazione camorristica. Eppure Esposito non può definirsi collaboratore di giustizia come da lui stesso precisato nel primo verbale:«Non sono mai stato intraneo al clan, non condivido il loro stile di vita». Le sue dichiarazioni però aprono uno spaccato inedito dell’organizzazione criminale più potente di Napoli e dei suoi componenti.

Il racconto prosegue

A cominciare dal suocero, Patrizio Bosti, che arrivò a picchiarlo, come dichiarato dallo stesso Esposito, perchè aveva uno stile di vita troppo libero:«Mi picchiò con un tubo dell’acqua tagliato per trenta minuti. In pratica, fui frustato a sangue. Tirò anche fuori una pistola, la scarrellò e me la puntò alla testa». La sua colpa? «Avevo una vita troppo libera, uscivo di sera senza mia moglie». Non mancano poi gli affondi al cognato, Ettore Bosti, impostogli dal suocero come socio in affari:«A Secondigliano c’erano i Licciardi. A Miano c’erano i Lo Russo; Ettore intanto sposò Mena Lo Russo, figlia di Mario, ma il matrimonio non era voluto, soprattutto da Ciccio Mallardo. Per ingraziarsi quelli di Miano Ettore partecipò anche ad un omicidio. I Licciardi da allora continuano a nutrire rispetto per Patrizio, ma non dimenticano l’accaduto e guardano rancore Ettore, di cui non si fidano. Ettore aveva relazioni criminali con gli esponenti del clan Lo Russo. Una volta, in quel periodo,, incontrai Ettore insieme ai ragazzi del clan di Miano presso il negozio di Michele Franzese vicino a Piazza dei Martiri; loro andavano là ogni sabato pomeriggio a spendere soldi a bizzeffe. Io li incontrai per caso. In quella occasione mi presentò suo suocero, Mario Lo Russo, li presente per fare acquisiti. Questi, con aria sarcastica, mi disse che Ettore pagava a lui 5mila euro al mese per poter stare a Mano. Non mi parve una battuta. Con quel termine ‘stare’ Mario Lo Russo intendeva prendere parte al clan Lo Russo».