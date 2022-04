Opere abusive nello stadio di Pomigliano d’Arco, blitz della Municipale: sotto chiave un’area di 700 metri quadrati

Una struttura di 700 metri quadrati completamente abusiva all’interno dello stadio: questa la scoperta effettuata dal personale della Polizia Locale dell’Aliquota Investigativa di Pomigliano d’Arco, guidati dal Comandante Luigi Maiello. Gli agenti hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo, emesso dal GIP dott.ssa Fortuna Basile del tribunale di Nola, ad alcuni locali dello stadio comunale ‘Ugo Gobbato’. E’ stato accertato che nell’impianto sportivo era state realizzate, senza le prescritte autorizzazioni edilizie, ad opera della A.S.D. Calcio Pomigliano (che milita nella serie A femminile) di cui l’indagato è rappresentante legale, alcune opere ritenute abusive.

Nello specifico lungo il tratto meridionale del muro di cinta dello stadio era stato aperto un varco che consentiva attraverso un cancello scorrevole l’accesso alla suddetta area (oggetto della convenzione «Parco di città”) per adibirla a parcheggio di veicoli, in assenza delle prescritte autorizzazioni. Difatti, sul cancello scorrevole veniva esibito un cartello che riportava la seguente dicitura: “parcheggio euro 2,00”. Inoltre all’interno dello stadio è stata accertata la realizzazione di una serie di opere (adibite a mensa, bar, una parte di spogliatoi) per le quali si necessitava il rilascio delle prescritte autorizzazioni, essendo pendente un’istruttoria in merito al rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società calcio.