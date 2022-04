Napoli. Ossa dei defunti vendute per riti ‘magici’, la scoperta a Striscia La Notizia (VIDEO)

Luca Abete ha scoperta una tristissima vicenda nel napoletano: ossa e resti umani di persone decedute venduti per riti magici. Lo stesso famoso inviato di ‘Striscia la Notizia‘, Luca Abete, è incredulo all’inizio e commenta così l’accaduto: “Quando abbiamo scoperto che esisteva un TRAFFICANTE di RESTI UMANI ci siamo chiesti: ma farà sul serio?“. Ma purtroppo l’uomo “faceva sul serio” a spiegarlo l’inviato Luca Abete che dice: “Abbiano preso un appuntamento e lui è arrivato con il bagagliaio pieno…”

L’uomo si faceva chiamare ‘Maestro Medaso’ e da lui era possibile acquistare resti e ossa umane di defunti. Lo scopo della compra/vendita era quello di effettuare dei riti magici attraverso questi resti. Dalle chat messe a disposizione da Luca Abete evince che da lui si potevano ricevere svariati dettagli dei resti venduti. Su richiesta del cliente si poteva scegliere il “tipo” di cadavere, ma in quel caso il prezzo sarebbe salito. Messaggi non facili da leggere per la loro atrocità.

Il servizio di Luca Abete

Come fossero oggetti qualunque e non resti di persone realmente esistite così quest’uomo trattava e gestiva un traffico di resti umani. Nei video messi a disposizione da Luca Abete la posizione dell’uomo non fa che peggiorare. L’inviato si finge un cliente interessato a comprare dei resti e fissa così con lui un appuntamento. Arrivati nel luogo concordato a telecamere nascoste si può vedere “la merce” e sentire le descrizioni del “venditore”. L’uomo intento a mostrare un cranio specifica che la presenza di capelli ancora attaccati alle ossa era la dimostrazione che i resti fossero ancora freschi. Dettagli immaginiamo da specificare per chi abbia intenzione di compiere dei “riti magici”. La triste vicenda continua a sconvolgere quando alla domanda: “Che sono umani? resti umani?” la risposta è: “shh si, si“.

Il traffico aveva lo scopo di fornire “materiale” per effettuare riti magici, riti che l’uomo elenca a Luca Abete a quanto pare tutti appartenenti alla magia nera. I dettagli forniti dall’uomo aggiungono all’assurdità di quello in cui crede e professa l’atrocità delle “materie prime” che usa per effettuare “riti”. Sangue mestruale, sperma, ossa e resti umani tutti necessari per far si che “la persona va proprio a morire” come spiega l’uomo.

Azioni irrispettose per i cadaveri e per le loro famiglie, ignare che i resti dei loro cari sono stati estratti dai loculi e venduti. A quanto pare però l’assurdità continua anche nel prezzo, per tutti i resti proposti a l’inviato Luca Abete, l’uomo pretendeva 20’000 euro. All’evidente sorpresa nel sentire l’alto prezzo l’uomo spiega: “Il fatto è che qua c’è tutto un rischio dietro, cioè non è facile fare un lavoro del genere, ci sono persone del cimitero che io pago“. Colpevoli anche chi dal cimitero illegalmente ruba le ossa dalle tombe per rivenderle all’uomo. Ci auguriamo che al più presto i colpevoli vengano fermati e che questa tristissima vicenda venga frenata.