Orrore in Campania, abusi sulla figlia fin da piccola: arrestato 51enne

Avrebbe abusato della figlia sin dai tempi in cui era solo una bambina: violenza sessuale aggravata e maltrattamenti, questi ultimi sia nei confronti della figlia che della moglie, sono le gravi accuse ipotizzate nei confronti di un 51 enne marocchino residente in provincia di Benevento arrestato dagli agenti della Squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura.

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia, presentata il 27 settembre scorso alla Questura di Benevento dalla figlia dell’indagato.