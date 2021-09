Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia la lite in famiglia avvenuta nella serata di ieri in via Galatina, a Santa Maria Capua Vetere. Padre e figlio, come riporta Cronache della Campania, sono venuti alle mani dopo aver litigato animatamente. Il genitore ha poi afferrato un coltello ed ha colpito il giovane, per fortuna di striscio, ad una gamba.

Il figlio è stato ricoverato in ospedale (dove le sue condizioni non sono gravi), mentre il padre è stato arrestato dalle forze dell’ordine. È stato necessario anche un Tso firmato dal sindaco.