Miriam Leone ha detto “sì”. L’ex Miss Italia ha sposato Paolo Carullo sabato a Scicli, nella sua Sicilia, organizzando il matrimonio in gran segreto e senza fare clamore.

Meravigliosa in un abito di pizzo e con un lungo velo, Miriam Leone in versione sposa ha lasciato senza parole fan e invitati, che hanno accolto i neo-marito e moglie con applausi e auguri. L’attrice ha tirato fuori il cellulare appena uscita dalla chiesa per scattare un selfie con il suo Paolo, poi la coppia è stata accolta da applausi e auguri dei presenti. E non ha negato un bacio a favore di camera prima di andare via con un’auto scoperta.

Miriam Leone, la storia d’amore con Paolo

Miriam Leone e l’imprenditore e musicista siciliano Paolo Carullo, fanno coppia da due anni. E sono entrambi talmente riservati che fino a poco tempo fa non era nota nemmeno l’identità di lui: nessuna foto è mai comparsa sul profilo Instagram di lei, mentre lo sposo non è nemmeno presente sul social. Tra gli invitati di oggi però potrebbero essere presenti molti vip e magari qualche scatto trapelerà.

La reazione social al matrimonio di Miriam Leone

Già dopo pochi minuti dal fatidico “sì”, sui social sono impazzate le foto di Miriam Leone in abito bianco. Immediati i commenti dei fan: «Sei stupenda». E ancora: «La più bella di tutte, una dea». Tanti anche gli auguri di colleghi e amici. Tra questi, il tenero messaggio di Andrea Delogu: «Amore. Solo amore perfetto». Poco fa, l’attrice ha postato una seconda foto in compagnia del marito: «Una felicità indescrivibile».