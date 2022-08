Paolo non ce l’ha fatta, il 12enne è deceduto dopo la caduta in vacanza

Ha lottato 8 giorni in terapia intensiva Paolo Fiscato, ma si è spento. Il ragazzino di dodici anni originario di Carono Pertusella è morto dopo essere stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara a seguito di una violenta caduta durante una gita in montagna in Val Formazza (Piemonte), con i genitori, dello scorso 20 agosto. Cordoglio e commozione a Caronno Pertusella dove un ragazzino di soli 12 anni è morto in seguito ad una brutta caduta in montagna. Una settimana di apprensione e di speranze, per tutto il paese dove Paolo, papà Stefano (alpino e membro della Protezione Civile) e mamma Nicoletta Sinelli (capitana del rione San Grato) erano molto conosciuti e attivi. Purtroppo ieri la tragica notizia. Paolo non ce l’ha fatta.

Paolo Fiscato era figlio di Stefano Fiscato, volontario degli Alpini e della Protezione Civile di Caronno Pertusella e di Nicoletta Sinelli, capitana del rione San Grato, due persone conosciutissime e molto stimate in paese.

La tragedia si è consumata sabato scorso, 20 agosto, sopra Salecchio a Case Francoli, frazione di Premia nella provincia di Verbania Cusio Ossola. La famiglia era in gita, insieme. Paolo, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato in una scarpata riportando gravi ferite. Sul luogo dell’incidente era intervenuto l’elicottero dei soccorsi e il ragazzino era stato trasferito d’urgenza all’ospedale maggiore di Novara, dove però, dopo una settimana di ricovero, è morto.