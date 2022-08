“Sono il nonno”, 70enne porta via bimba di 5 anni dalla spiaggia: linciato dai bagnanti

Attimi di panico quelli vissuti ieri pomeriggio su una spiaggia libera di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove una bimba è sparita nel nulla mentre giocava sulla sabbia dopo essere stata portata via da un pensionato 70enne. La piccola è sfuggita allo sguardo dei genitori per pochi istanti. Tanti sono bastati all’uomo per prenderla per mano e allontanarla, portandola via con sè.

Immediate le ricerche, in seguito alle quali è emerso un particolare che ha fatto raggelare il sangue alla mamma e al papà. Alcuni bagnanti, infatti, hanno raccontato di aver visto la piccola allontanarsi con il 70enne che, ai loro occhi, era parso più che sospetto. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo aveva risposto di essere il nonno.

Fortunatamente, dopo alcuni minuti di terrore, la bimba è stata ritrovata sana e salva poco lontana dal luogo della sparizione. Poco dopo è stato individuato anche il 70enne, il quale è stato accerchiato e aggredito con violenza e ferito a calci e pugni, prima dell’arrivo dei carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno constatato che si tratta di un uomo della zona, conosciuto, affetta da problemi psichici e non ritenuto socialmente pericoloso. Secondo i militari non aveva alcuna cattiva intenzione nei confronti della piccola e il suo gesto è stato male interpretato da parte dei bagnanti. Per questo motivo, i genitori della bambina hanno deciso di non sporgere denuncia.