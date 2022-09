[VIDEO]. “È aumentato tutto, date qualcosina in più”, la richiesta del parroco ai fedeli

Sta spopolando sui social il video del parroco di Carinaro (piccola cittadina in provincia di Caserta) che, rivolgendosi ai fedeli in occasione della festa di Sant’Eufemia, chiede offerte più generose per “coprire le spese”. Il filmato è stato ripreso dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo Facebook. “Sono un padre di famiglia che lavora ad Acerra e abito in provincia di Caserta. Faccio volontariato con un’associazione ma quando vedo queste cose mi avvilisco” scrive l’utente che gli aveva segnalato il video.

Le parole del parroco di Carinaro

Dall’altare, il prete rivolgendosi ai fedeli dice: “A chi passa per le nostre strade, vicino ai nostri palazzi, accogliamolo con il sorriso, con le nostre preghiere e con il dono della generosità, come avete sempre fatto. Quest’anno serve qualcosina in più perché dovunque siamo andati ad acquistare e fare contratti ci hanno detto che è aumentato tutto”.

“Allora qualcosina in più, non dico quanto, rispetto a tutti gli altri anni e credo che riusciamo a coprire le spese. Basta un poco in più. Voi avete già capito. Dio ama chi dona con gioia, Dio ama con generosità chi dona veramente con tutto il cuore ma non con tristezza, non con le lacrime. Mi raccomando, facciamo come fanno gli sposi, con le lacrime di gioia” conclude.