Secondigliano in lutto per Maria, l’addio commosso: “Riposa in pace, guerriera”

Quartiere di Secondigliano on lutto per la morte di Maria Giustiniani. A darne notizia è la pagina Facebook Secondillyanum – Periferiamonews “E’ venuta a mancare Maria Giustiniani. La vogliamo ricordare per la sua forza, la sua ironia e la sua elegante riservatezza. Riposi in pace, guerriera”. Tanti i commenti social per la giovane: “Non mi sembra vero… ciao Maria”. “Mancherai a tutti noi cuginetta dolce”. “amore mio mi hai spezzato il cuore…ma una sorella è per sempre anche quando il destino le divide…ti amerò per sempre Mari”