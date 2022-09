Detenuto di Napoli muore in cella, colpito da un malore a 29 anni

Ieri sera nel carcere di Arienzo il detenuto Mirko Di Napoli è stato colpito da un malore fatale. Il giovane partenopeo stava scontando una pena per con reati contro il patrimonio e proprio in cella si è accasciato a terra. Il 29enne è stato soccorso dai suoi compagni che hanno avvertito la polizia penitenziaria, dopodiché, è stata chiamata un’ambulanza. All’arrivo dell’equipaggio del 118. Il corpo di Di Napoli è stato condotto all’Istituto di medicina legale di Caserta per effettuare l’autopsia.

LA TRAGEDIA DI AGOSTO

“È il terzo suicidio in Campania dall’inizio dell’anno, in Italia si è arrivati a 45. Ci potremmo domandare il perché il detenuto Sossio di 50 anni ha deciso di togliersi la vita in un carcere piccolo di dimensioni, in una cella singola. Qui era arrivato il 9 luglio da Poggioreale. Ci potremmo fermare alle responsabilità di singoli o responsabilità collettive, ma occorre andare oltre. Il carcere, luogo senza senso e a volte senza elementi relazionali per riprendersi la vita, subisce i rumori populisti delle persone e il populismo politico, alla rincorsa del consenso. E se ci aggiungiamo che non sono evidenti nemmeno i timidissimi provvedimenti deflattivi disposti dal Governo, allora la frittata è fatta“, così Samuele Ciambriello, Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale commentò il suicidio nel carcere di Arienzo, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto.