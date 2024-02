Parte la caccia della Ferrari al duo Verstappen-Red Bull, presentata la nuova SF-24

PUBBLICITÀ

L’attesa è finita e la nuova stagione è già alle porte. E’ stata presentata, nella giornata di oggi, la SF-24, la nuova monoposto Ferrari che gareggerà nel Mondiale di Formula 1 2024. E anche per questa stagione il compito, per Charles Leclerc e Carlos Sainz, è dei più duri, ossia provare a spezzare il dominio della coppia Verstappen-Red Bull.

La Ferrari ai nastri di partenza per la nuova stagione, per rincorrere un Mondiale che a Maranello manca dal 2007

Rimandato a quest’anno, quindi, l’arduo tentativo di riportare a Maranello un Mondiale che manca dal 2007, ben 17 anni. L’ultimo a iridarsi in casa Ferrari fu, quell’anno, Kimi Raikkonen, mentre l’anno successivo Felipe Massa lo perse solo all’ultima gara, con il Cavallino che riuscì comunque a fregiarsi del titolo costruttori.

PUBBLICITÀ

Non sarà facile battere la coppia Max Verstappen-Red Bull, ma questa stagione nasce con l’auspicio di un deciso passo avanti nelle prestazioni, anche grazie a un regolamento tecnico congelato che dovrebbe nelle intenzioni consentire ai rivali di Milton Keynes di avvicinare i numeri uno.

Domani i primi giri in pista a Fiorano, con l’auspicio di sconfiggere i fantasmi del passato

Come ricorda la Ferrari, la SF-24 è la terza vettura della nuova generazione ad effetto suolo introdotta due anni fa dalla Formula 1, ma rappresenta un punto di rottura con le monoposto che l’hanno preceduta, una discontinuità che si riscontra anche nelle forme. Il gruppo di progettisti diretti da Enrico Cardile ha lavorato con l’obiettivo di dare a Sainz e Leclerc una vettura facile da guidare e sincera nelle reazioni, partendo dalle sensazioni positive che i piloti avevano in abitacolo nelle ultime gare della scorsa stagione, e mettendoli in condizione di sfruttare al massimo il potenziale della power unit.

Domani a Fiorano già i primi giri per il Filming Day, poi l’attesa è tutta naturalmente per la prossima settimana, quando in Bahrain andrà in scena la prima sessione di test ufficiali, dal 21 al 23 febbraio. Quella sarà la prima occasione di confronto tra la nuova rossa e le scuderie rivali sulla pista dove inizierà il Mondiale la settimana successiva.