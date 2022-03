Partita di basket finisce in rissa, scoppia il caos in provincia di Napoli

Ieri sera, durante un incontro di Basket di serie C tra le squadre di Portici e Mondragone è scoppiata una lite, prima in campo e poi tra tifosi e giocatori. Intervenuti sul posto i carabinieri della tenenza di Cercola e della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. La partita è stata sospesa dall’arbitro di gara e gli spettatori sono stati allontanati. Non risultano feriti ne danni.

La sospensione

L’arbitro, vista l’impossibilità di poter proseguire la partita in sicurezza, ha sospeso il match. I carabinieri hanno dovuto anche allontanare gli spettatori. Ma, comunque, oltre alla tensione non sono stati registrati feriti o danni. Ora si attende l’esito del giudice sportivo che, sulla scorta della relazione degli arbitri, potrebbe far ricorso a importanti squalifiche.

Alla fine c’è voluto l’intervento dei carabinieri della vicina San Sebastiano al Vesuvio per riportare la calma e separare i contendenti. Non risultano feriti o danni, ma sono in corso gli accertamenti del caso sull’intera vicenda. Gli arbitri Eduardo De Risi di Santa Maria La Carità e Francesco Giordano di Sant’Antonio Abate hanno invece decretato la fine anticipata dell’incontro, che non è ripreso dopo la rissa: spetterà ora al Giudice Sportivo prendere le decisione del caso e decidere se farla rigiocare o meno