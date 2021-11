‘Un posto al sole’, Patrizio Rispo apre la sua pizzeria a Napoli: tra gli ospiti Serena Rossi e Maurizio Aiello

Nella serata di ieri, in via Nisco a Napoli, ha inaugurato “Tucci’s Pizzeria di Conversazione”, il locale che il noto attore Patrizio Rispo ha deciso di aprire nella sua città. Patron della pizzeria. Nella soap, Rispo interpreta Raffaele Giordano, ovvero il portinaio di Palazzo Palladini. Dove si svolgono, dunque, le vicende dei protagonisti.

Tra gli ospiti che hanno preso parte all’evento, non potevano mancare Serena Rossi e Maurizio Aiello, altri due volti storici della soap di Rai Tre.

Un posto al sole, il caso dell’orario in Parlamento

La Rai non è un’azienda privata e non può non tener conto del gradimento di tantissimi spettatori fidelizzati alla fiction. Non si può rischiare di minare una produzione che da oltre un quarto di secolo rappresenta uno zoccolo duro nel palinsesto di Rai 3, per sostituirla con un talk il cui gradimento non è affatto scontato”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, che sulla questione ha depositato un’interrogazione al presidente del Consiglio dei Ministri.

Il caso di Un Posto al Sole finisce in Parlamento

“Sostengo pienamente la linea portata avanti in questi giorni dalle sigle sindacali – sottolinea Iovino – secondo cui un’eventuale crisi della fiction rischierebbe di assestare un colpo fatale agli studi Rai di viale Marconi, senza dimenticare quanto, in termini di immagine, “Un posto al sole” impatti da anni positivamente sull’indotto locale, rilanciando il “prodotto Napoli” in termini di attrattività turistica. Elementi di cui il consiglio di amministrazione della Rai non può assolutamente non tenerne conto”.