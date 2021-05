Sabato sera di sangue in provincia di Napoli. Un altro incidente mortale sulla Statale 162 tristemente ribattezzata ‘strada della morte’. A perdere la vita M.C. di 31 anni di Volla. Secondo la prima ricostruzione l’uomo era in sella ad una moto nei pressi dell’uscita Cercola-Pollena Trocchia quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi al suolo. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti: la moto è stata ritrovata a circa 200 metri dalla vittima proseguendo la sua corsa.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.