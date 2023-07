“Perdonami se ti offro così poco”, mamma non ha soldi per il compleanno della figlia: festa nella piazza del paese

PUBBLICITÀ

In occasione dei 15 anni di sua figlia, una mamma, pur non disponendo delle possibilità economiche adeguate per organizzarle una festa, fa del suo meglio per rendere quel giorno indimenticabile.

L’umiltà e l’amore di una mamma

“Perdonami se ti offro così poco”, queste le parole della donna quasi atte alla giustifica. La mamma della 15enne ha organizzato tutto per il compleanno della figlia nei minimi dettagli. Eppure nonostante impegno e dedizione queste parole rivelano difficoltà e debolezze nella donna. Probabilmente il genitore avrebbe voluto eguagliare l’amore incondizionato nei confronti della figlia ad un’organizzazione principesca. Tuttavia, nonostante la semplicità dell’organizzazione il suo impegno non potrebbe essere superato da lustrini e party sfarzosi. La mamma della ragazzina ha provveduto a tutto chiedendo in prestito abiti e decorazioni al fine di rendere unico e indelebile quel giorno nel cuore di sua figlia.

Una festa speciale

Al fine di comprendere quanto realmente sia importante il 15esimo compleanno per questa famiglia è necessario immergersi nel loro immaginario reticolato da usi, costumi e tradizioni particolari. La famiglia in questione è, infatti, di origini latine. Secondo le tradizioni che determinano la loro cultura i 15 anni, soprattutto per le ragazze determinano un momento particolare. Ciò che si festeggia è il passaggio dall’infanzia all’età adulta. La similitudine più calzante metterebbe in evidenza, in parallelo con quest’ usanza, i 18 anni compiuti in Italia. In occasione di queste ricorrenze si è soliti organizzare grandi feste. Purtroppo però, anche un’organizzazione minimale non era nelle possibilità della famiglia colombiana. Maria Victoria infatti, non a caso, credeva che quello sarebbe stato un compleanno come tutti gli altri. La giovane ragazza non avrebbe mai immaginato che in realtà la mamma aveva organizzato qualcosa di realmente speciale.

Grandi emozioni per il valzer con suo padre e la nonna

Momenti unici intrisi di autentiche emozioni si sono susseguiti l’uno dopo l’altro non appena la festeggiata è arrivata mano nella mano con la mamma, Wendy Gonzales, nella piazza principale di Cienaga. Anche se non erano presenti grandi decorazioni e locali sontuosi quella semplice piazza aveva assunto delle sembianze magiche. Circondata dalle amiche più care e dai parenti, la gioia e l’allegria non erano lontane anzi erano emanate dalla verità di quei momenti. Uno dei frangenti più emozionanti si è verificato quando l’adolescente ha ballato un valzer insieme a suo padre e a sua nonna sfoggiando un bellissimo abito blu.

Il video che ha conquistato il web

Durante la festa alcune persone hanno girato un video che una volta pubblicato su facebook ha riscosso tantissimi apprezzamenti e auguri sinceri: “Dio riempia la tua vita e quella della tua famiglia di grande prosperità”, “Auguri per il tuo 15esimo compleanno regina, il compleanno più bello del nostro comune, resterà per sempre nella memoria collettiva della nostra società”.