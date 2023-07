Emergenza caldo, il Comune apre il Real Albergo dei Poveri ai senza tetto e ai più bisognosi

PUBBLICITÀ

Analizzando la situazione vigente, il Comune di Napoli è arrivato alla conclusione che il caldo che nell’ultimo periodo sta dominando le strade della città è insostenibile. La riflessione continua prendendo in considerazione le principali vittime di queste pazze temperature. Tra queste vi sono i senzatetto. Sulla base di ciò il Comune istituisce un numero di emergenza e fa adibire un luogo dove i senza dimora potranno rinfrescarsi con una doccia.

Il piano anti caldo del Comune di Napoli

L’organizzazione presieduta dal comune di Napoli ha disposto una serie di possibilità al fine di rendere sopportabile il caldo asfissiante trascinato in Italia dall’anticiclone Cerbero. Queste opportunità sono indirizzate ai senzatetto e a tutte quelle persone che a causa del caldo estenuante possano ritrovarsi in un momento di difficoltà. Il comune istituisce un numero attivo apposito per dei soccorsi mirati e per la segnalazione delle emergenze. A questo viene affiancata una casella di posta elettronica ([email protected]) al fine di segnalare casi di persone in condizioni critiche. Uno dei modi attraverso i quali il Comune si propone di alleggerire i problemi da quest’aria soffocante, si realizza grazie al Real Albergo dei Poveri. Presso questa struttura aperta sei giorni su sette tutti i senzatetto potranno recarsi liberamente e usufruire dei servizi doccia offerti nel totale rispetto della privacy.

Il discorso dell’assessore

“Considerando il caldo e le alte temperature di questi giorni abbiamo indetto un programma per contrastare questi gradi di troppo. Aiutare i senzatetto e le persone più fragili che potrebbero risentire gravemente di queste temperature determinano i fini che hanno alimentato l’organizzazione. Su tutto il territorio cittadino operano anche cinque unità di strada, a disposizione per tutti i soggetti più deboli per dare supporto e aiuto. Ci siamo inoltre preoccupati di disporre l’apertura di numerosi beverini in tutta la città al fine di dare alle persone un supporto costante. Grazie all’istituzione della ‘Centrale operativa sociale’ con numero (081/5627027) siamo pronti ad intervenire in caso di emergenze”. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’assessore Luca Trapanese a Welfare