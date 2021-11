Perquisizione a sorpresa, smarthphone sequestrato al detenuto di Napoli. Ieri una perquisizione a sorpresa ha dato come esito il ritrovamento di uno smartphone all’interno di una camera di pernottamento, in uso ad un detenuto di origini napoletane nel reparto Media Sicurezza del carcere di Terni. Lo smarthphone, abilmente occultato tra gli indumenti del detenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della Autorità Giudiziaria.

“Tale operazione conferma il senso di abnegazione del personale di polizia penitenziaria dell’istituto di Terni, che mostra di non rinunciare mai al controllo e alla repressione di condotte messe in atto dai detenuti. Gran plauso va a tutto il personale di polizia penitenziaria da parte del Sarap che, seppur sotto organico e con i numeri sempre minimi, il personale in servizio risponde a tutte le esigenze e stimoli di sicurezza”, dice il segretario Nazionale del SARAP Esposito Roberto.