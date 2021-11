Inseguimento tra polizia e 2 scooter nel Rione Amicizia, bloccati 4 giovani

Folle inseguimento nel Rione Amicizia, denunciati 4 giovanissimi. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio Severino notavano 2 scooter con 4 giovani a bordo che procedevano a forte velocità in direzione di via Santi Giovanni e Paolo e che, alla loro vista, hanno proseguito la marcia nonostante fosse stato intimato loro l’alt.

MANOVRE PERICOLOSE

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale i conducenti hanno effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando hanno imboccato diverse direzioni; poco dopo gli operatori, grazie ad una pattuglia del Commissariato San Carlo Arena giunta in supporto, li hanno raggiunti e bloccati in via Cupa Pozzelle.

DENUNCIATI DOPO L’INSEGUIMENTO

Un 19enne e un 18enne con precedenti di polizia e due minori di 16 e 17 anni, tutti napoletani, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, ai due minorenni, alla guida dei motoveicoli, sono state altresì contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per non essersi fermati all’alt. Infine, gli scooter sono stati sottoposti a fermo amministrativo e i minori affidati ai genitori.