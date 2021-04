“Sono 2,2 milioni le dosi di vaccino Covid Pfizer che verranno distribuite a partire da domani mattina alle Regioni/Province autonome. L’afflusso in Italia del vaccino è iniziato nella giornata di oggi e si concluderà domani, quando – a seguire – partiranno tutte le consegne dirette verso le oltre 200 strutture sanitarie designate dalle Regioni“. Lo fa sapere in una nota la struttura del commissario per l’emergenza Covid.

Vaccino Covid, il lotto Pfizer è il più grosso di sempre

“Il lotto di Pfizer – spiega la nota – è il più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall’inizio della campagna vaccinale. Porterà a oltre 22,4 milioni la cifra dei vaccini finora consegnati alle Regioni per le somministrazioni. Intanto le somministrazioni hanno superato quota 18 milioni a livello nazionale”. (ADN KRONOS)