Perquisizioni a tappeto questa mattina della polizia di Giugliano nei confronti di 5 giovani, classe 2002, indagati per lesioni e rapina. I ragazzi sono accusati di aver picchiato e rapinato due persone di colore la scorsa estate in piazza San Nicola. La lite sarebbe nata per futili motivi, ma ad averne la peggio sarebbe stato uno dei due cittadini africani, poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Giugliano. Indagati per quell’aggressione 5 ragazzi, i quali avrebbero anche sottratto effetti personali alle vittime. Sono stati portati in Commissariato per il fotosegnalamento e rilasciati. Ad incastrarli ci sarebbe anche un video che avrebbe ripreso le fasi del pestaggio.

