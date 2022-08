Pistola puntata contro il bambino, paura nella nota pizzeria a Napoli

Ancora una rapina a Napoli, nel quartiere Pianura. Sabato 13 agosto, verso le 20.30, un uomo armato di pistola è entrato in una nota pizzeria del posto sparando un colpo al soffitto per intimidire i titolari e farsi così consegnare l’incasso. Il tutto, ripreso dalle telecamere, è durato poco meno di un minuto. Decine i clienti presenti al momento dell’irruzione armata, genitori con i bambini verso cui l’uomo non si è fatto scrupoli a puntare l’arma. Il rapinatore si è poi allontanato in sella ad uno scooter guidato da un complice che lo aspettava all’esterno del locale.

Ancora un tentativo di rapina a Pianura il lunedì di Ferragosto

Oltre alla rapina in pizzeria messa a segno sabato 13 agosto, anche un altra pizzeria di Pianura è stata vittima di un tentativo – questa volta – di rapina. I fatti sono accaduti ieri sera, lunedì 15 agosto. L’episodio è raccontato sulla pagina Facebook Pianura e dintorni. Un uomo è entrato armato nel locale, sparando “tre colpi altezza uomo” nonostante in sala ci fossero anche donne e bambini. Il tempestivo intervento del personale di sala è riuscito a sventare la rapina evitando quella che poteva diventare una strage.

Queste le parole di una testimone che ha assistito alla scena: “Stasera ero al ristorante a Pianura. Il 15 agosto era una serata in famiglia, felici, e ad un tratto il panico più totale, un uomo armato tenta una rapina sparando 3 colpi ad altezza uomo. C’erano donne, bambini che giocavano per la sala. Fortunatamente i camerieri sono riusciti a bloccarlo e fermare quella che poteva essere una strage…vivo qui da pochi anni e diventa sempre peggio, una periferia abbandonata a se stessa, affidata alla criminalità e adesso anche alla microcriminalità.. siamo devastati. La mia solidarietà al proprietario perché nella paura molti sono scappati eravamo in pochi ad aver prestato soccorso dopo il tutto..”.

Tentato omicidio in pizzeria a Pianura il 15 agosto, arrestato dopo i colpi di pistola

È Salvatore Di Maria il giovane arrestato ieri sera dagli agenti del commissariato di Pianura (dirigente Arturo De Leon’s, ispettore Ernesto Lepre) coadiuvati dai colleghi dell’Ufficio Prevenzione generale e da quelli del commissariato San Paolo.

Il giovane è stato arrestato dopo l’intervento degli agenti, allertati dalla centrale operativa, dopo un tentato raid presso la pizzeria Da Basilio, quartiere Pianura. L’intervento, in pochi minuti, presso il locale di via Luigi Santamaria.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato il giovane che, dopo aver tentato di asportare l’incasso dell’esercizio commerciale con la minaccia di una pistola, era stato bloccato dai dipendenti e da altri avventori i quali, dopo una colluttazione, erano riusciti a disarmarlo nonostante avesse esploso alcuni colpi di arma da fuoco.

Per Di Maria, indicato come vicino ad alcuni gruppi della zona, le accuse sono di tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina.

L’arma, una pistola replica marca “Bruni” cal. 9, è stata sequestrata.