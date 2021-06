Il ct Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 26 azzurri convocati per la fase finale del prossimo Europeo. Dei 28 calciatori convocati domenica scorsa, non faranno parte della lista ufficiale Gianluca Mancini, Matteo Pessina e Matteo Politano. La novità è l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, impegnato fino a ieri con l’Under 21 di Nicolato nel campionato Europeo di categoria e arrivato nella notte nel ritiro azzurro. Ecco la lista dei convocati.

Non è dunque bastata una stagione da 12 goal a Politano per meritare la conferma tra i 26 azzurri che partiranno per l’Europeo.

La lista dei convocati

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu. Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Spinazzola, Toloi. Centrocampisti: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Lo. Pellegrini, Sensi, Verratti. Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori.

Ieri a Coverciano le foto ufficiali della Nazionale. Oggi appuntamento per la conferenza stampa del ct in vista dell’amichevole con la Repubblica Ceca, in programma allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 20.45.