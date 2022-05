La polizia postale lancia l’allarme per il pupazzo blu: “Pericolo per i bimbi”

La polizia postale ha lanciato l’allarme per il pupazzo blu con i denti aguzzi. Si tratta del videogioco Poppy Playtime destinato ai ragazzi di età superiore ai 12 anni. Alcuni contenuti potrebbero non essere appropriati ai bambini e se ne raccomanda, pertanto, la supervisione da parte degli adulti.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia: “Spiegate ai bambini più piccoli l’importanza di rispettare le indicazioni PEGI dei videogiochi e le regole anche quando si gioca online. Attivate il parental control su tutti i devices presenti in casa: tablet, smartphone, pc e piattaforme di streaming. Se avete figli di diverse età, sensibilizzate i più grandi a proteggere i piccoli dai pericoli online. Per qualsiasi ulteriore informazione o segnalazione scrivete a commissariatodips.it“.

L’ALLARME IN GRAN BRETAGNA SUL PUPAZZO BLU

Il pupazzo blu, Huggy Wuggy, genera ansia e terrore nei bambini. L’allerta giunge dopo uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico. Ed è già riuscita a scatenare anche la paura dei genitori. La mobilitazione di mamme e papà a suon di post sui social, a partire dalla Gran Bretagna, è arrivata ovunque anche in Italia.

Il direttore della polizia postale italiana Ivano Gabrielli ha dichiarato all’Ansa: “Non ci sono esigenze preventive di tipo criminale ma studiando i video e le attività in rete abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso per i bambini al di sotto dei tredici anni”. E poi aggiunge: “Diversi specialisti clinici e la stessa polizia britannica hanno evidenziato la necessità di fare questa opera di sensibilizzazione e la Polizia Postale ha dato il suo contributo”