Pozzuoli. Pistola in faccia a una donna, coppia di rapinatori in fuga con il bottino

Nella tarda serata di ieri, a mezzanotte circa, una donna è stata minacciata con una pistola e rapinata della propria automobile. La vicenda è avvenuta a Pozzuoli, presso la stazione di servizio della Q8 in via Campi Flegrei.

La donna, 49enne di Pozzuoli e dipendente della stazione, aveva terminato il turno di lavoro ed era salita in auto per tornare a casa. I malviventi, una donna e un uomo sulla trentina, sono entrati nella vettura e hanno minacciato la vittima con una pistola, per poi rubare la macchina e la borsa della 49enne, contenente 80 euro e le carte di credito. I carabinieri sono giunti sul posto un’ora dopo l’accaduto, raccogliendo la denuncia della donna.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Elicottero sparge fumo rosa in cielo, ancora un caso di baby shower a Pozzuoli

Torna nuovamente l’elicottero che spande fumo rosa in cielo per rivelare il sesso del nascituro. E anche questa volta, si tratta di una femminuccia. Il baby shower – o anche gender reveal – va in scena a Pozzuoli, in via Napoli. Ieri, gli abitanti, hanno ripreso il velivolo che ha sorvolato diverse abitazioni, tra lo stupore generale dei residenti.

Il precedente a Bagnoli

Un elicottero che passa veloce in cielo e spande fumo rosa. È questa la scena a cui hanno assistito, il 5 aprile, alcuni residenti di Bagnoli che si sono chiestia cosa fosse dovuto questo strano fenomeno. Qualcuno, addirittura, ha pensato ad un pesticida visto il colore così insolito. Altri, invece, hanno pensato ad una commercialata.

In realtà si è trattato di un articolato baby shower, ovvero la trovata di una coppia per comunicare il sesso del nascituro. In questo caso, dato il colore, si tratta dunque di una bambina.