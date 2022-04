Follia al porto di Ischia: spacca la vetrina di un bar per rubare soldi, sigarette e whisky

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia hanno arrestato per furto aggravato Valentino Lubrano, 68enne di Pozzuoli. Lo hanno sorpreso in Via Iasolino, poco lontano dal porto commerciale. Aveva spaccato la finestra sul retro di un bar e rubato molta merce al suo interno. Il contante che era nella cassa, circa 300 euro, 1 tablet, 780 pacchetti di sigarette, 48 pacchi di sigari, 23 accendini e 2 bottiglie di whisky.

I militari lo hanno fermato prima che si allontanasse a piedi, con due pesanti sacchi neri traboccanti di refurtiva. E’ stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio. La merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario