Momenti di terrore a Pozzuoli, 36enne sparato ad una gamba: corsa in ospedale

Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Antonio Izzo, 36enne puteolano è stato trasportato al pronto soccorso con ferite d’arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, Izzo sarebbe stato ferito in Via Silvio Novaro. Il 36enne non è in pericolo di vita ed è stato già dimesso con una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso per chiarire dinamica.

Le altre notizie | Notte di terrore a Napoli, spari contro un’auto durante la stesa [Articolo del 6 febbraio]

Notte di paura quella appena trascorsa a Napoli dove si è registrata l’ennesima stesa. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della Compagnia Stella sono intervenuti in Via Tappia all’angolo con Via Capasso dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

In strada una Ford Focus il cui lunotto posteriore era finito in frantumi proprio perché raggiunto da alcuni proiettili. L’auto è stata sequestrata. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica