Prese gli agenti in ostaggio a Nisida, 24enne di Giugliano ritorna in carcere

Aveva ottenuto l’affidamento in prova provvisorio dal Magistrato di Sorveglianza Dottoressa Valeria Beneduce, che gli aveva concesso di espiare il residuo di un cumulo di pena di quasi 12 anni in un negozio di elettronica di Giugliano.

Per Shehu Luca, dopo appena 2 mesi e mezzo di libertà, si sono riaperte le porte del carcere di Poggioreale. Il magistrato di Sorveglianza di Napoli gli ha revocato l’affidamento provvisorio per violazione delle prescrizioni, perché in una occasione non è stato rinvenuto presso la propria abitazione ed in un’altra occasione nel Comune di Napoli tentava di sottrarsi ad un controllo delle forze dell’ordine.

Shehu Luca, 24enne di Giugliano, era in carcere a Poggioreale in espiazione pena di un cumulo di 11 anni e 10 di reclusione per i reati di rapine consumate pluriaggravata, tentata rapina, porto e detenzione di armi, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, sequestro di persona, evasione ed altro.

Il magistrato di sorveglianza di Napoli Dottoressa Valeria Beneduce gli aveva concesso di espiare la pena in affidamento in prova presso un negozio di elettronica di Giugliano in Campania, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord di concessione provvisoria della misura alternativa, in attesa della camera di consiglio che sarà celebrata innanzi al tribunale di sorveglianza di Napoli.

Shehu era uno dei ragazzi che presero in ostaggio i poliziotti a Nisida, prendendo il controllo dell’IPM. la serie televisiva della Rai “MARE FUORI” si è ispirata a loro per un episodio. In un’altra occasione Shehu fu beccato fuori una nota discoteca di Sant’Antimo con delle pistole in auto.