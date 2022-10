Acerra, continui furti e atti vandalici: chiude l’isola ecologica

La Tekra, società che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune di Acerra, fa sapere che, a seguito dei numerosi furti e atti vandalici con conseguenti danneggiamenti, il centro comunale di raccolta, ubicato in località “Frassitelli”, resterà chiuso al pubblico fino a data da destinarsi.

Non è la prima volta che il centro di raccolta chiude per questi motivi. Qualche anno fa il centro fu costretto a chiudere perché i malviventi riuscirono letteralmente a strappare dai muri gli impianti elettronici. Arrivando a portare via anche l’impianto di sorveglianza oltre a recare danno a numerosi cassoni contenenti rifiuti ingombranti. Insomma le periferie continuano ad essere terra di nessuno.

La sensazione, commentano sostanzialmente alcuni cittadini, è che soprattutto le periferie di Acerra, ma anche il centro cittadino, siano ormai terra di nessuno, dove qualsiasi malintenzionato si sente legittimato a fare ogni tipo di cosa”.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.