“Viaggi a Dubai e Disneyland”, ma l’agenzia di Napoli chiude all’improvviso: beffati oltre 200 clienti

Hanno promesso vacanze a prezzi stracciati per mete turistiche di un certo calibro come Disneyland Paris, Dubai e Sardegna. Poi hanno preso i soldi dei clienti e, a sorpresa, hanno chiuso i battenti. A beffare centinaia di persone, rimaste tutte con il vuoto in mano, è l’agenzia di viaggi 7D Viaggi. A seguito del danno, sono partite molte denunce presentate ai carabinieri di Gragnano – ovvero dove è situata l’agenzia – ma anche di Giugliano e Melito.

Già scattata anche l’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. In passato la ‘7D Viaggi‘ – come si può notare dai riscontri sulle pagine social – ha sempre portato a termine gli impegni presi con i clienti. Fino alla giornata di sabato 4 giugno, quando con un post ha gelato le persone che si erano rivolte a loro per garantirsi le mete turistiche rinomate.

Il post dell’agenzia di viaggi: “Non possiamo mantenere gli impegni presi”

“Purtroppo a causa di sopravvenute problematiche finanziarie che hanno colpito la società e che non è possibile ad oggi risolvere, non si riuscirà a far fronte agli impegni presi e quindi a garantire i viaggi prenotati“, è quanto scritto su Facebook dall’agenzia di viaggi. A seguito del comunicato i clienti, nella serata di sabato, si sono radunati all’esterno della sede di Agnano fino a notte fonda, protestando e chiedendo insistentemente di parlare con i responsabili. I titolari, però, si sono già resi irreperibili da diversi giorni. Clima pesante, dunque, tra le famiglie che erano pronte per partite e godersi una nuova avventura per il ponte del 2 giugno. Le stesse famiglie che, però, hanno dovuto rassegnarsi e passare questi giorni in casa.