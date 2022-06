Cadavere in un sacco di plastica nel Napoletano, identificata la vittima

Risolto il giallo del cadavere ritrovato a Scisciano: sarebbe stato identificato in Gheorghe Paraschiv, nato in Romania il 23 Luglio 1967. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, continuano le indagini. Nelle prossime ore l’esame autoptico.

Il cadavere è stato rinvenuto in via Molino in un fondo agricolo all’interno di un sacco di plastica. Il cadavere era in parziale stato di decomposizione. Dai primissimi accertamenti esterni effettuati dal medico legale si tratterebbe di un uomo di mezza età, non sembrano esserci segni di lesioni sul cadavere. Occorrerà attendere l’esito dell’autopsia disposta dalla Procura di Nola.