Prima tentano la truffa, poi aggrediscono il 118: caos dopo l’incidente in scooter di due ragazzini

Mentre l’equipaggio carica la ragazza (più grave poiché aveva una contusione all’alluce ) giunge un familiare del ragazzo il quale pretende che venga caricato in ambulanza anche il conducente dello scooter (tra l’altro minorenne), il medico fa presente che è una cosa non fattibile e viene aggredito verbalmente dall’energumeno il quale gli urla contro diversi epiteti.

“Evidentemente i 2 ragazzi pensavano che con l’arrivo del 118 ed il ricovero in ospedale potevano intentare una causa al Comune di Napoli per la buca sul manto stradale. In effetti non c’erano i presupposti per tale eventualità, ma comunque potevano recarsi autonomamente in pronto soccorso ed avrebbe avuto comunque la sua valenza!”