Due colpi in pochi giorni, è allarme furti a Frattamaggiore: “Usata la stessa tecnica”

Nel giro di pochi giorni a Frattamaggiore sono state svaligiate due attività commerciali alle quali sono state mandate in frantumi le vetrate.

A denunciarlo è la rappresentante territoriale di Europa Verde Conny Liotti che scrive sui propri profili social: “L’altra notte alle 4 del mattino, una vetrata della Farmacia Ferraro è stata sfondata. Pochi giorni fa, un colpo con la stessa tecnica, è stato messo in atto al negozio di abbigliamento ‘Age Vintage’ al Corso Durante. È evidente vi sia una emergenza in città, soprattutto con le ferie in vista e cittadini che lasceranno le loro case o attività incustodite. Non è tollerabile vivere in un contesto dove non ci si sente al sicuro ma continuamente minacciati. È urgente richiedere più controllo in città, è urgente che si intervenga prima che altri reati vengano commessi sul territorio!”.

“È molto importante che ora vengano predisposte misure speciali di sicurezza per vigilare sul territorio e prevenire tali azioni soprattutto in questo periodo estivo dove si riscontra un’impennata di furti. Chiediamo quindi alla giunta di Frattamaggiore di organizzare un tavolo per la sicurezza cittadina – dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli -. Al di là dell’emergenza stagionale, è da tempo che si registra un aumento generale di azioni delinquenziali come furti, rapine e violenze. Fenomeni diventati sin troppo radicati in tutto il territorio per cui in questi casi non è possibile adottare misure speciali temporanee d’emergenza ma occorre, invece, studiare piani di intervento duraturi e continui”.

