Sequestrati 2 scuolabus abusivi a Qualiano, trasportavano tutti minorenni

Sono 2 i monovolume che i carabinieri della stazione di Qualiano sequestravano durante un servizio ad hoc predisposto nei pressi un istituto scolastico della città. Entrambi trasportavano studenti, tutti minorenni. Un servizio di scuolabus senza autorizzazione, con veicoli senza assicurazione né revisione periodica. I due mezzi sono stati sequestrati e i conducenti sanzionati con multe salate.

Scuolabus con 15 studenti fermato a Scampia, l’autista è di Giugliano

La gran parte erano minorenni e viaggiavano a bordo di un furgone ‘fantasma’: senza immatricolazione, senza assicurazione e senza targhe. Il veicolo è stato fermato a Scampia. In Via Galimberti i carabinieri del Nucleo radiomobile lo hanno intercettato. Per l’autista, un 45enne incensurato di Giugliano, sono scattate sanzioni amministrative. Il mezzo – un Renault Master – è stato sequestrato.

I militari hanno constatato che l’uomo trasportava senza alcun tipo di autorizzazione comunale 15 studenti dell’Istituto tecnico Galileo Ferraris di Scampia. I ragazzi – di cui 13 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni – sono stati affidati ai genitori. Durante il controllo è risultato che il mezzo non era stato immatricolato. I carabinieri della Stazione di Scampia informeranno la Procura per i minorenni.