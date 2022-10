Lo Stato più forte della camorra, consegnato al Comune una super villa sottratta al clan Polverino

Consegnato, nella giornata di ieri, un altro bene confiscato al clan camorristico Polverino. Si tratta di un immobile dal valore catastale di oltre 500mila euro composto da 8 stanze, disposte su tre livelli. Confiscato definitivamente dopo le indagini della DDA di Napoli sul clan Polverino, l’immobile è stato consegnato dai funzionari dell’Agenzia Nazionale per la Gestione e l’Amministrazione dei Beni Confiscati (ANBSC) al sindaco di Quarto, Antonio Sabino. A riferirlo è Città Metropolitana di Napoli attraverso un comunicato su Fb.

A QUARTO DUE VILLE ASSEGNATE CON BANDO PUBBLICO TRASFORMATE IN CASE DELL’AUTISMO

“Ringrazio la dottoressa Lombardi – direttrice della sede regionale dell’ANBSC – per essere un continuo e costante punto di riferimento istituzionale. Non solo per il Comune di Quarto ma anche per tutti gli altri enti destinatari di beni confiscati – dice il sindaco di Quarto Antonio Sabino nella conferenza di Castel Capuano sede dell’ANBSC –. Con l’Agenzia abbiamo avviato un confronto ampio, che riguarda anche il patrimonio della Città Metropolitana, da valorizzare al meglio anche attraverso progetti sociali e di riuso sostenibile dei beni. A Quarto, tra qualche giorno, consegneremo le chiavi di due ville assegnate con bando pubblico per trasformarle in case dell’autismo. Ringrazio, poi, le forze dell’ordine e in particolare l’Arma dei Carabinieri per il costante dialogo per la tutela di questi beni confiscati sul nostro territorio e per la sinergia istituzionale nel solco della legalità, d’intesa con procura e prefettura”.