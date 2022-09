Dalla camorra allo Stato, due ville sottratte al clan Polverino-Nuvoletta

Continua il programma del Comune di Quarto per l’assegnazione dei beni confiscati alla camorra. In Via Cesapepere e Via Cortese due ville “rinascono” nelle vesti di centri per autismo. Le due ville sopracitate appartenevano in precedenza ad esponenti del clan Polverino – Nuvoletta.

La rinascita dei beni confiscati

Le due strutture sono state assegnate ad un’associazione d’imprese composta dalle tre cooperative sociali Fattoria nel Parco, Proxima Centauri e Eureka2000. Da anni le cooperative citate si occupano di autismo. I due immobili saranno quindi dedicati all’accoglienza di pazienti, soprattutto bambini e ragazzi, affetti da questo disturbo. Nello specifico verranno accolte fino a 25 persone affetti da disturbo dello spettro autistico, sindrome di Asperger e delle varie patologie correlate.

A commentare la rinascita dei due beni confiscati è il Sindaco Antonio Sabino, consigliere metropolitano con delega al Patrimonio e ai Beni comuni. “Tutto ciò mi emoziona, perché in questi anni ho incontrato decine di famiglie che lamentavano una assenza di strutture pubbliche e noi ora realizziamo questo sogno a Quarto e, per di più, in due beni confiscati” dice soddisfatto. Continua poi spiegando le novità all’interno dei due beni “rinati” che accoglieranno il progetto “case dell’Arcobaleno per l’Autismo”.

“Casa dell’Arcobaleno per l’Autismo”

“Conosciamo il bisogno delle famiglie del nostro territorio su questo tema e il progetto denominato “Case dell’Arcobaleno per l’Autismo“, che sarà realizzato in queste due ville, prevede anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale attraverso una app innovativa, un gruppo di mutuo aiuto tra i genitori, una serie di laboratori e l’impiego di molte professionalità anche in aiuto dei caregiver” spiega.

“Ma sarà, innanzitutto, un primo e saldo punto di riferimento e sostegno per moltissime famiglie di ragazzi e ragazze affetti dallo spettro autistico del nostro territorio” conclude spiegando l’importanza del progetto nel territorio data la crescente richiesta di strutture competenti.